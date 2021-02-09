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DSÖ'den AstraZeneca koronavirüs aşısına destek

Dünya Sağlık Örgütü AstraZeneca aşısının koronavirüs salgınına karşı küresel mücadelede hala hayati bir araç olduğunu vurguladı.

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DSÖ aşı programı Covax ile birlikte Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'nu (CEPI) yöneten Richard Hatchett, AstraZeneca aşısının mutasyon üzerindeki etkinliği konusunda "Bu aşıyı reddetmek için çok erken" dedi.

DSÖ'nün koronavirüs salgını hakkında iki haftada bir düzenlenen düzenli basın toplantısında konuşan Hatchett, "Elimizdeki araçları olabildiğince etkili bir şekilde kullanmak kesinlikle çok önemli" dedi.

Güney Afrika aşının mutasyon karşısında etkisiz olduğunu açıklamıştı

Diğer yandan Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi'nde yapılan bir denemede, aşının ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonun neden olduğu hafif ila orta derecede Covid-19'a karşı yalnızca "minimum" koruma sağladığı sonucuna varıldı.

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