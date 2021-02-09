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Samsun'da kardeş vahşeti! Ağabeyini bıçaklayıp pişman oldu ama kurtaramadı

SAMSUN'da cezaevinden izinli çıkan kardeş, ağabeyini bıçakladı. Kanlar içinde can havliyle dışarıya çıkan ağabey, kapının önünde yere yığıldı. Saldırgan kardeş, pişman olup ağabeyine kalp masajı yaptı ancak kurtaramadı...

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Cengiz Kuru (42) üst katta annesi ile birlikte ikamet ederken, pandemi dolayısıyla cezaevinden izinli çıkan kardeşi Arslan Kuru (40) ise evlerinin alt katında kalıyordu.

Dışarıda yere yığıldı                                                                                                            Kuru kardeşler iddiaya göre birlikte alkol içti. Cengiz Kuru alkolün de etkisiyle alt kattaki kardeşinin kaldığı eve ayakkabı ile girince ağabey-kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan Kuru, ağabeyi Cengiz Kuru'yu evin içinde bıçakladı. Kanlar içinde kalan Cengiz Kuru kendini evin dışına attı ancak sırt üstü yere yığıldı.

Kalp masajı yaptı ama...                                                                                                    Ağabeyinin hareketsiz yattığını gören Arslan Kuru pişman olup ölmemesi için ona kalp masajı yaptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cengiz Kuru'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Arslan Kuru, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Cengiz Kuru'nun cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güngenyatak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzun, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Cengiz Kuru eve ayakkabı ile girince kardeşi Arslan Kuru ile aralarında tartışma çıkıyor. Ağabeyini bıçaklayan Arslan Kuru ölmemesi için ona kalp masajı yapıyor ancak kurtaramıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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