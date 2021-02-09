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Türkiye ile Pakistan arasında ortak yapılan 'Atatürk Tatbikatı 2021' başladı

Pakistan ile Türkiye silahlı kuvvetleri arasında 3 hafta sürecek olan Atatürk Tatbikatı 2021 başladı.

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Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesinde düzenlenen törenle, Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği "Atatürk Tatbikatı 2021 başladı.

3 hafta sürecek
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, iki ülkenin silahlı unsurları arasında gerçekleşecek tatbikatın 3 hafta süreceği kaydedildi.

Kardeşliği güçlendirecek
Açıklamada, tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceğini belirtmişti.

Türkiye'e Cinnah, Pakistan'da Atatürk
Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.

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