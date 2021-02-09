Eda Taşpınar kaç yaşında sevgili var mı Eda Taşpınar nereli?

Yaptığı tatiller ve iddialı bikinilileri ile sık sık magazin basınına gündem olan Eda Taşpınar'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Son olarak Survivor'da yarışan oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar kaç yaşında, aslen nereli? Eda Taşpınar'ın sevgilisi var mı?

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Yaptığı tatiller ve iddialı pozları ile sık sık gündem olan sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın özel hayatı merak konusu oldu. Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programı ile başlamıştır. Eda Taşpınar aynı zamanda 30 Ekim 2010 tarihinde Show Tv'de Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu "Yok Böyle Dans" adlı dans programına da katılmıştır. Peki, Eda Taşpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Eda Taşpınar hayatı nedir?

Eda Taşpınar kimdir: Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişlerdir. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Robert Koleji'nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi almıştır.

Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul'a geri dönmüştür. Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü'nün başkanıdır. Eda Taşpınar'ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur. Adnan Taşpınar amcasıdır.

Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar'ın dedesidir.

Londra'da Central School of St. Martins'de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney ve Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışan Eda Taşpınar, moda haftalarında da yer aldı. Editörlere asistanlık da yapan Taşpınar, eğitimi sonrası ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkânı'nı kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür. Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırmıştır.

Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur. Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu "kadınları mutlu etmek" olarak belirlemiştir. Türkiye'de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır ve hazırlamayı sürdürmektedir. Tasarımcı olarak ürünlerini paylaşmaya devam etmektedir.

Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programı ile başlamıştır. Eda Taşpınar aynı zamanda 30 Ekim 2010 tarihinde Show Tv'de Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu "Yok Böyle Dans" adlı dans programına da katılmıştır.