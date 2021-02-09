Sağlık Bakanlığı'ndan mutant virüs alarmı! Karantina süreleri uzatıldı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi' rehberinde mutant virüs değişikliğine gidildi. Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi güncellenerek mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendi.

Özellikle mutasyonlu virüsle enfekte olan kişilerin aynı odada bir arada kalmalarının yepyeni bir mutasyonlu virüse neden olabileceği ihtimali üzerine, mutasyonlu virüsle enfekte olan hastaların mümkün olabildiğince tek odalarda yatırılması önerildi.

Peki mutant virüsle enfekte olan kişinin izolasyonu ne kadar sürecek? Orada da minimum 10 güne kadar izolasyonun sürmesi gerektiği belirtildi. 10 günün sonunda ise PCR negatiflik isteniyor.

PCR testine sokulacak, negatif görüldükten sonra izolasyon sona erecek. Hala pozitif çıkıyorsa, 48 saat aralıklarla kontrol edilmeye devam edilecek. Temaslıların takibine ilişkin de önemli bir madde eklenti. Vaka temaslılarının karantina süresi de en az 10 gün olarak belirlendi. Bu sürenin sonunda da onlardan PCR testi istenecek.

Rehbere eklenen maddeler şöyle:

Sayfa 17: “Varyant Suşlar ile ilgili olarak; farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir. Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.”

Sayfa 9: “Varyant Suşlar ile ilgili olarak; Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir.”