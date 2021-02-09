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Bartın'da yemek yemiyor diye gitti şok oldu: İlk kez böyle bir olayla karşılaştım

Demirören Haber Ajansı

BARTIN'da yemek yemiyor diye kedisini veterinere götüren Serkan Yılmaz şok oldu. Yılmaz'ın kedisinin boğazından 6 santimlik iğne çıkarıldı.

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Kentte serbest meslekle uğraşan Serkan Yılmaz, Maviş adlı Persian (İran kedisi) cinsteki kedisinin geçen hafta, iki gün boyunca bir şey yemediğini ve hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark edip, özel bir kliniğe götürdü. Veteriner hekimi Olcay Ortakçı yaptığı muayenede, kedinin ağzında enfeksiyon oluşması nedeniyle röntgen çekmeye karar verdi.

Ortakçı, röntgende kedinin yemek borusunun ortasında 6 santim uzunluğunda ve ucunda ip olan dikiş iğnesini tespit etti. Veteriner hekim Ortakçı, Anestezi uygulayarak uyuttuğu kediyi, yarım saatlik ameliyatın ardından dikiş iğnesini çıkardı. Başarılı operasyonun ardından Maviş, sahibi Serkan Yılmaz’a teslim edildi.


Eski haline döndü
Kedisinin hareketlerinin yavaşlamaması ve yemek yememesinden şüphelenerek, veteriner kliğine götürdüğü belirten Serkan Yılmaz, "Veteriner hekim Olcay Ortakçı, yapılan muayede kedinin ağzında kireçlenmeden dolayı enfeksiyon oluştuğunu söyledi. Sonra emin olmak için kedinin röntgeni çekildi. Röntgende boğazında dikiş iğnesi olduğunu tespit etti. Yarım saatlik operasyonunun ardından iğne bulunduğu yerden çıkartıldı. Şu anda ilaçlarını kullanıyor. Sağlığı gayet yerinde eski haline döndü” dedi.


"İlk kez böyle bir olayla karşılaştım"
İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Yılmaz, "Ben hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Veteriner hekimde çok şaşırdı. Normal şartlarda bu tür hayvanların bir cisim yutması halinde kusma olacağını söyledi ama bizim kedinin öyle bir şikayeti olmadı. Çok şaşırdık. Ben zaten yemekten kesildi diye veteriner hekime götürdüm. İğne ile karşılaştık. Şimdi boğazından çıkan iğneyi hatıra olarak saklıyorum. Zaten iğne paslanmış. Ama bu olaydan dolayı çok korktum. Çünkü kedi derdiğini söylemezdi, tesadüf eseri biz bunu öğrendik. Kedimiz sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz” diye konuştu.

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