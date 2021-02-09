Serhat Akın: Erol Bulut Fenerbahçe'nin hocası değil

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Serhat Akın, ''Bir teknik direktör 23. hafta boyunca nasıl bir sistem oturtamaz. Bugüne kadar hiç yorum yapmadım ama Fenerbahçe hocası değil. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok." dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de üst üste yenerek averajla liderliği ele almıştı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki bu mağlubiyeti sonrası eski futbolcu Serhat Akın, Twitch'te sert açıklamalar yaptı.

Erol Bulut'u çok sert bir şekilde eleştiren Serhat Akın şu ifadeleri kullandı: "Bir teknik direktör 23. hafta boyunca nasıl bir sistem oturtamaz. Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol hocayı görünce beni heyecanlandıramıyor. Galatasaraylılar kenarda Fatih Terim'i görünce bir heyecanlanıyordur bence. Bugüne kadar hiç yorum yapmadım ama Fenerbahçe hocası değil. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok."

''Serdar Aziz maçı katleden adam''

Serdar Aziz'i de eleştiren Serhat Akın, "Fenerbahçe'nin yeni transfer Szalai çok iyi bir adam ama Serdar Aziz maçı katleden adam. Hayatımda bu kadar tek hamle yapan oyuncu görmedim. Bence Fenerbahçe topçusu değil, gider Kayseri'de Antalyaspor'da oynar." açıklamasını yaptı.

''Bu şampiyonluk hocaya yazmaz oyunculara yazar''

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Serhat Akın, "Bu yıl Fenerbahçe şampiyon olur. Çünkü takımda çok iyi oyuncular var fakat bu şampiyonluk hocaya yazmaz oyunculara yazar. Bu şampiyonluk Emre Belözoğlu'na yazılır kesinlikle Ali Koç başkana yazılır. Şu an kadro anlamında Fenerbahçe'nin kadrosu birinci sırada gelir. İkinci sırada Galatasaray ve üçüncü sırada ise Beşiktaş gelir ancak Sergen Yalçın hoca müthiş işler başarıyor. Galatasaray'ı asla küçümsemiyorum fakat Fenerbahçe'nin bu kadrosu Galatasaray'a topu vermemeleri gerekiyordu." dedi.

''Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin futbolcusu değil''

Serhat Akın, Fenerbahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş'ı da sert bir şekilde eleştirdi. Akın, "Herkes bana Mert Hakan Yandaş'ı soruyor. Bana göre, Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Bu konuda kimse kusura bakmasın. Hiçbir şekilde katkısını göremiyor Fenerbahçe. Galatasaray'da Taylan Antalyalı gencecik topçu fakat sahanın her yerinde görebiliyorsunuz onu. Örneğin Emre Kılınç da Sivasspor'dan geldi fakat bence 10 gömlek daha üstün Mert Hakan'dan." dedi.