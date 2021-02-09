Diagne'ye övgü dolu sözler: Çok gol atacak

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne, ilk iki maçında 2 asist yaptı. Son maçında da 2 golü ofsayt sebebiyle geçersiz sayılan Mbaye Diagne yerel basından övgü dolu sözler aldı.

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Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a kiralık olarak giden Mbaye Diagne yerel basında övgü dolu sözler aldı. Oynadığı maçlarda asistleriyle ön plana çıkan Diagne performansıyla beğeni aldı.

Sporx'in haberine göre, Galatasaray'dan WBA'ya kiralık giden Diagne, Tottenham karşı oynanan maçta ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Diagne'nin performansını West Bromwich'in bulunduğu West Midlands bölgesi gazeteleri Birmingham Live ve Express & Star övgü dolu sözlerle yorumladı.

'Yine de Diagne'den umut verici bir performans seyrettik'

Express & Star, Diagne'nin ortaya koyduğu performans için, 'Umut verici' olarak ifade etti ve 10 üzerinden 6 puan verdi: "Hugo Lloris'in mükemmel kurtardığı kafa vuruşu ve iki kez ofsayta takılan golü vardı. Her iki ofsayt pozisyonunda oyunu iyi okuyabilirdi. Yine de Diagne'den umut verici bir performans seyrettik. Genel olarak, Diagne'nin WBA formasıyla Premier Lig'de çok gol atacağı yönünde."

10 üzerinden 5 puan verdi

Birmingham Live gazetesi ise Mbaye Diagne'ye 10 üzerinden 5 puan verdi: "İlk yarıda her şeyini ortaya koyan bir Mbaye Diagne seyrettik. Fakat, daha sonra Pereira çıkınca yalnız başına kaldı. Topu kontrol etmekte güçlük yaşadı. WBA atakları ona gereken desteği ortaya koyamadı. Diagne'nin daha yakın oynanmasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. Maçın ilk yarısında altın bir fırsat yakaladı ama Lloris'e takıldı. Diagne'nin çok fazla ofsayta düşmesi moral bozabiliyor, özellikle 2 golü de sınırda ofsaytlarla iptal edilirken..."

Diagne'nin rakamları

Mbaye Diagne, 90 dakika boyunca 29 kez topla buluştu. Yüzde 55 isabetle 11 pas atan Diagne, 1 net gol fırsatı yakaladı, 1 şut attı ve onda da Lloris engeline takıldı. Senegalli futbolcu, 8 ikili mücadelenin 5'ini, 25 hava topu mücadelesinin 16'sını kazandı. Diagne, 11 kez top kaybı yaptı. Senegalli, 2'si golle sonuçlanan olmak üzere toplam 4 kez ofsayta yakalandı.