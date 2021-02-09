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Murat Evler kaç yaşında İpek Tanrıyar'ın eşi ne iş yapıyor?

Evlendikten sonra mesleğine ara veren ve çocuğunu büyüten manken ve sunucu İpek Tanrıyar'ın eşi merak ediliyor. Peki 38 yaşında ikinci evliliğini yapan İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler kimdir, kaç yaşında ve İpek Tanrıyar'ın kocası ne iş yapıyor?

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Düğünleri ile çok konuşulan çift İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler şimdilerde oğulları Aras'ı büyütüyor. Kına geceleri ile de olay çift hakkında merak edilen sorulardan biri de İpek Tanrıya'ın kocası olan Murat Evler. İkinci evliliğini yapan 38 yaşındaki İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler kimdir, kaç yaşında ve Murat Evler ne iş yapıyor?

İpek Tanrıyar kimdir: İpek Tanrıyar, 1980 yılında dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oldu  ancak seçimini sunuculuk ve oyunculuktan yana kullandı.

İpek. Milano'da bir Türk tarafından işletilen mankenlik ajansında çalışan İpek Tanrıyar, sonrasında ekran karşısına reklam filmleri ile çıkmış ardından da sunucu ve oyuncu olarak hayatımıza girdi.

Asıl çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunuculuğunu üstlendiği Şahane Pazar adlı programla yaptı. İpek Tanrıyar, bir dönem ekranlara damga vurmuş olan, Serseri, Sıla, Sensiz Olmuyor, Bir Tatlı Huzur gibi yapımlarda da rol aldı.

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