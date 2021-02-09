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İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama var

İZMİR yine sallandı. Urla ilçesinde saat 10.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde İzmir'in Urla açıklarında Richter ölçeğine 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.30'da merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesinin 40 kilometre açığı olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.29 kilometre derinliğinde olan deprem, İzmir'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

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