Genç kadın korkunç şekilde öldürüldü! Milletvekiliyle yasak aşk çıktı
30 yaşındaki genç dansçının, evinden çıkarken öldürülmesinin ardındaki gizem perdesi ortaya çıktı. Yasak aşk iddiaları büyük ses getirdi.
Dünya Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan korkunç cinayeti konuşuyor. Genç dansının ölümünün arkasındaki sır perdesi herkesi şok etti. "Yasak aşk" cinayeti olduğu teorisi üzerinde durulan olayla ilgili bir gelişme yaşandı.
30 yaşındaki dans sanatçısı ve öğretmen Natalia Pronina, eve dönerken kukuletalı ve maskeli bir adam tarafından vurularak öldürüldü.
Polis, genç kadının "zengin" bir politikacının gizli sevgilisi olarak ikili hayat sürüyor olabileceği teorisini araştırıyordu.
İşadamının metresi, Pronina'yı öldürmesi için beraber yaşadığı diğer erkek arkadaşından kiralık katil tutmasını istediği iddiasıyla gözaltına alındı.