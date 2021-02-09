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9 Şubat altın fiyatları! Altının gram fiyatı 420 lira seviyesinde

Haftanın ikinci işlem gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın 420 lira seviyelerinde... Öte yandan çeyrek altın  688 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar altının her zaman kazandıran yatırım aracı olduğunu ve uzun vadede yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor.

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Geçtiğimiz hafta son 6 ayın en düşük seviyesini gören altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmıştı. Haftanın ikinci işlem gününde fiyatlar yükseldi. 

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 420,8 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 416,5 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 688 lira, Cumhuriyet altını da 2.811 lira

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 420,8 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 688 lira, Cumhuriyet altını da 2.811 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.842 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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