BIST 1.548
DOLAR 7,13
EURO 8,61
ALTIN 420,37
HABER /  GÜNCEL

Türkiye yeni sondaj gemisi alıyor! 4. gemi Norveç'ten geliyor anlaşma tamam

TÜRKİYE; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisi için ön anlaşma sağladı.

Abone ol

TPAO, Karadeniz’de Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda, 405 milyar metreküp doğal gazı keşfetti. Tuna-1’in ardından Türkali-1 kuyusunda 75 gün süren sondaj yapıldı. Bu kuyuda, kısa süre önce sondaj tamamlandı, analizler devam ediyor. Sırada, Türkali-2 kuyusu var. Fatih sondaj gemisi, Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Sondajın eli kulağında olduğu belirtiliyor.

Dördüncü gemi için el sıkışıldı
Petrol sektörü kulislerinde, açık denizde petrol ve gaz aramalarıyla ilgili bir gelişme daha konuşuluyor. Buna göre TPAO, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir sondaj gemisi daha satın aldı. Geminin, Norveç’ten alındığı kaydediliyor. HaberTürk'ün haberine göre, söz konusu gemi için el sıkışıldı.

Gemi iç dizaynı
Geminin, teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma alınacağı kaydediliyor. Derin denizde yapılacak sondaj için bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
9 Şubat altın fiyatları! Altının gram fiyatı 420 lira seviyesinde
Şimdi Sevdikleriniz İçin Atasay'a Gelmenin Tam Tam Tam Zamanı! #TakSanaYakışanı
Sivas'ta bu buzağıyı görenler şaşkına döndü! Nedeni GDO'lu yemler mi?
ASELSAN Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistemini sağlayacak
İpek Tanrıyar kaç yaşında nereli eşi ile yaş farkı kaç?
Meral Akşener’den Erdoğan’a ‘Ayşe Buğra’ tepkisi: Terbiyeli olacaksın efendi olacaksın
Mansur Yavaş rektör Melih Bulu'ya istifa mektubu yazmasıyla ilgili eleştirilere yanıt
En dar ev satışa çıktı! Fiyatını duyan inanamadı
2020’de 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldi! İşte en çok tercih edilen isimler
Devlet Bahçeli:'den flaş açıklamalar: Alayınızı uyarıyorum hodri meydan
Yorumlar