Türkiye yeni sondaj gemisi alıyor! 4. gemi Norveç'ten geliyor anlaşma tamam

TÜRKİYE; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisi için ön anlaşma sağladı.

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TPAO, Karadeniz’de Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda, 405 milyar metreküp doğal gazı keşfetti. Tuna-1’in ardından Türkali-1 kuyusunda 75 gün süren sondaj yapıldı. Bu kuyuda, kısa süre önce sondaj tamamlandı, analizler devam ediyor. Sırada, Türkali-2 kuyusu var. Fatih sondaj gemisi, Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Sondajın eli kulağında olduğu belirtiliyor.

Dördüncü gemi için el sıkışıldı

Petrol sektörü kulislerinde, açık denizde petrol ve gaz aramalarıyla ilgili bir gelişme daha konuşuluyor. Buna göre TPAO, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir sondaj gemisi daha satın aldı. Geminin, Norveç’ten alındığı kaydediliyor. HaberTürk'ün haberine göre, söz konusu gemi için el sıkışıldı.

Gemi iç dizaynı

Geminin, teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma alınacağı kaydediliyor. Derin denizde yapılacak sondaj için bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor.