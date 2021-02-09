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Sivas'ta bu buzağıyı görenler şaşkına döndü! Nedeni GDO'lu yemler mi?

İhlas Haber Ajansı

SİVAS'ta yeni doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü. İlginç ağız yapısıyla buzağı çevredekilerin dikkatini çekti.

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Gürün ilçesinde yeni doğan buzağı görenleri hayrete düşürüyor. İlçeye bağlı Sular başı köyünde ikamet eden bir besicinin ineği, burun delikleri ağız boşluğuna açılan buzağı doğurdu. İlginç ağız yapısıyla dikkat çeken buzağıyı görenler ise gözlerine inanamadı. Veteriner Hekim Bülent Köse, hayvanlarda meydana gelen bu tür fiziksel sorunlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Köse, yeni doğan hayvanlarda bu tür fiziksel bozuklukların bilinçsiz kullanılan zirai ilaçların ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) tahılların hayvan yemi olarak kullanılmasından kaynaklandığını ifade etti.


Nedeni GDO'lu yemler mi?
Köse, bu tür fiziksel bozuklukların hayvancılık sektöründe ciddi bir ekonomik kayıp oluşturduğunu söyleyerek, “Bu doğumsal anomaliler kendini uzuv eksikliği veya yapısal bozukluklar olarak kendini ortaya koymakta olup hayvancılık sektöründe ciddi bir ekonomik kayıp oluşturmaktadır. Bunların sebeplerini sıralayacak olursak gerek bilinçsiz kullanılan zirai ilaçlar gerekse hayvan sağlığı ilaçları, GDO’lu tahılların hayvan yemi olarak kullanılması doğa ve çevreye gerekli özeni göstermememizi sıralayabiliriz” dedi.
(OE-GF-AŞ-Y)

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