BIST 1.548
DOLAR 7,13
EURO 8,61
ALTIN 420,37
HABER /  SPOR

Onur Kıvrak'tan olay gönderme! Ünal Karaman'ı hedef aldı

Göztepe'nin Gaziantep yenilgisi sonrası paylaşımda bulunan Onur Kıvrak, Ünal Karaman'a gönderme yaparak 'başarılı olmak için helallik şart' paylaşımı yaptı.

Abone ol

Göztepe'nin Gaziantep FK'ya 2-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve daha sonra kendisine birçok teklif yapılmasına rağmen bunları kabul etmeyerek futbolu bırakan Onur Kıvrak'tan çok konuşulacak mesaj geldi.

Göztepe'nin Gaziantep FK'ya kaybetmesi ve Ünal Karaman yönetiminde hala galibiyet alamamış olması üzerine Instagram'ın hikaye bölümüne "Başarılı olmak için helallik şart" yazan Kıvrak, eski hocasına göndermede bulunduğu iddia edildi.

Kıvrak'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye yeni sondaj gemisi alıyor! 4. gemi Norveç'ten geliyor anlaşma tamam
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
9 Şubat altın fiyatları! Altının gram fiyatı 420 lira seviyesinde
Kocaeli'de hayatının hatasını yaptı! Talihsizlikler peşini bırakmadı
ASELSAN Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistemini sağlayacak
Antalya'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştı hurdaya döndü: Ölüler var
Meral Akşener’den Erdoğan’a ‘Ayşe Buğra’ tepkisi: Terbiyeli olacaksın efendi olacaksın
Mansur Yavaş rektör Melih Bulu'ya istifa mektubu yazmasıyla ilgili eleştirilere yanıt
En dar ev satışa çıktı! Fiyatını duyan inanamadı
2020’de 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldi! İşte en çok tercih edilen isimler
Yorumlar