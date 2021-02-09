Onur Kıvrak'tan olay gönderme! Ünal Karaman'ı hedef aldı

Göztepe'nin Gaziantep yenilgisi sonrası paylaşımda bulunan Onur Kıvrak, Ünal Karaman'a gönderme yaparak 'başarılı olmak için helallik şart' paylaşımı yaptı.

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Göztepe'nin Gaziantep FK'ya 2-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve daha sonra kendisine birçok teklif yapılmasına rağmen bunları kabul etmeyerek futbolu bırakan Onur Kıvrak'tan çok konuşulacak mesaj geldi.

Göztepe'nin Gaziantep FK'ya kaybetmesi ve Ünal Karaman yönetiminde hala galibiyet alamamış olması üzerine Instagram'ın hikaye bölümüne "Başarılı olmak için helallik şart" yazan Kıvrak, eski hocasına göndermede bulunduğu iddia edildi.

Kıvrak'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.