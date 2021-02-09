Son dakika AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan anayasa uyarısı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır." dedi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, mahkeme hakkında açıklamada bulundu.

Arslan, Anayasaya ve ilgili kanuna göre idari ve yargısal makamların, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu söyledi.

"Anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır''

AYM Başkanı Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da güvencesidir." dedi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının, Anayasayı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebileceğini belirten Arslan, görüşünü şu şekilde paylaştı:

"Hukuka olan güvenin sarsıldığı yer''

"Anayasanın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır."

Yeni AYM üyesi İrfan Fidan yemin etti

Öte yandan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan yemin ederek görevine başladı.