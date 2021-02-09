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Fernando Muslera'dan Galatasaray'a ömürlük imza

Galatasaray'da Fernando Muslera, sezon sonunda yıllık ücretinde indirime gidip kontrat süresini de kendisi belirleyecek.

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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte başarının abidesi bir başka isim kuşkusuz Fernando Muslera… 2011-12 sezonunda Lazio'dan Galatasaray'ın yolunu tutan Uruguaylı file bekçisi 9 yıl içinde 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa olmak üzere 14 kez kupa sevinci yaşadı. Bu başarıların tamamında pay sahibi olan Nando, sezon sonundaki sözleşmesini ‘ömürlük' bir imzayla uzatmayı planlıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; 16 Haziran’da 35 yaşına girecek olan Uruguaylı kalecinin futbol kariyerini sarı-kırmızılı kulüpte sonlandırmak istediği öğrenildi. 3.5 milyon Euro'luk senelik maaşında indirim yapacak olan Muslera'nın sözleşme süresini de kendisinin belirlemesi bekleniyor. Uruguaylı eldivenin futbolu bıraktığında da kaleci antrenörlüğü görevi şimdiden hazır. Denizlispor maçıyla sakatlıktan dönen Muslera, 5 lig maçında kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtardı.

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