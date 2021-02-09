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Dorukhan Toköz'ün yolu Avrupa'ya çıktı

Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddeden Dorukhan Toköz, Udinese'nin gündemine düştü. Toköz'ün menajerinin bu doğrultuda harekete geçtiği belirtildi.

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Beşiktaş ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Dorukhan Toköz cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki milli futbolcu, Siyah-Beyazlılar'ın kendisine yaptığı 7 milyon TL net artı 100 bin TL maç başı teklifini reddetmişti.

"Önüne konulan teklifi imzalamayan futbolcuyla..."
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ismi Fenerbahçe ile de anılan Dorukhan için "Dorukhan ile uzlaştık, anlaştık ama sonuç itibarıyla menajerleri araya girerek onun yurt dışında futbol oynamak isteğini ön plana çıkardılar. Bizim verdiğimiz teklif önünde duruyor. İmza atmak istiyorsa atar. Önüne konulan teklifi imzalamayan futbolcuyla çok fazla yollarımızın kesişeceğini düşünmüyorum. Hulk'ta da böyle oldu, Mandzukic'te de... Önünde duran kontratı imzalarsa oynasın. Ama zorla güzellik olmaz. Canı istiyorsa gelir. Dorukhan, Fenerbahçe'ye giderse bu durum beni rahatsız eder. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitireceğiz ya da Dorukhan başka yerde oynamaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Doruhan Udinese radarında
Dorukhan Toköz'ün rotasını tamamen yurt dışına çevirdiği öğrenildi. Daha önce İtalyan Udinese'nin gündeminde yer alan Dorukhan için menajeri Ahmet Bulut'un da harekete geçtiği kaydedildi. Oyuncusu için Avrupa'dan takım arayan Bulut, İspanya'dan kulüplerle temas halinde..

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