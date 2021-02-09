Esra Dermancıoğlu'na ne oldu hastalığı nedir çok ciddi dedi uyardı?

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu instagram hesabından takipçilerini uyardı hastalığını açıkladı. Ürtiker hastası olduğunu açıklayan Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı merak edildi. Peki ürtiker hastalığı nedir, belirtileri neler?

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ATV'nin dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan 52 yaşındaki başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun başı son günlerde ürtiker hastalığı ile dertte. Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü paylaşan ünlü oyuncu, “Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın.

Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim” sözleriyle takipçilerini uyardı.

Esra Dermancıoğlu kimdir: 7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusu Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.

Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.

Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden Refia Dermancıoğlu adında bir kızı bulunmaktadır.