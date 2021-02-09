Erman Toroğlu'ndan olay iddia: Ofsayt çizgileri doğru çekilmiyor

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, ''Yusuf Namoğlu zamanında VAR odalarını gördüm. Ofsayt çizgileri doğru çekilmiyor. Bakın; TFF'nin anlaştığı bir firma var. Ofsayt çizgi çekimlerini firmanın elemanları yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

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Eski hakem ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde ofsayttan iptal edilen golünün ardından yaptığı eleştiriler ve paylaşımlardan sonra değerlendirmeler yaptı. Özellikle Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde iptal edilen golünde çekilen ofsayt çizgisine sarı-lacivertliler itiraz etmişti ve VAR'da çizilen ofsayt çizgileri konusu gündeme gelmişti.

''Daha önce bağıracaklardı''

Büyük takımlar daha önce şikayet etmesi gerektiğini söyleyen Toroğlu, "VAR'da görev yapanlar maçlara, hatta şampiyonluğa etki ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray daha önce bağıracaktı. Küçük takımlar ne yapsın? Büyük takımlar ne zaman canları yanıyor, o zaman ofsayt çizgisine bakıyorlar." dedi.

''Ofsayt çizgileri doğru çekilmiyor''

Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Yusuf Namoğlu zamanında VAR odalarını gördüm. Ofsayt çizgileri doğru çekilmiyor. Bakın; TFF'nin anlaştığı bir firma var. Ofsayt çizgi çekimlerini firmanın elemanları yapıyor. MHK Başkanı hiçbir şekilde bu firmanın elemanlarına karışamıyor. Bu söyleyeceğim enteresan ve tehlikeli. Ofsayt çizgisi çekimlerini TFF'nin anlaştığı 'ŞahinGözü firmasının elemanları yapıyor.

''Şampiyonluğa etki eder''

MHK Başkanı firmanın elemanlarına karışamıyor. TFF Başkanı altındaki bazı gruplar ise firmanın elemanlarına karışabiliyor. Türkiye'de, VAR odasının teknik bölümünde çalışan adam hakemden, yan hakemden daha etkili. Sezon sonunda da şampiyonluğa etki eder durumda Türkiye'de. Bunun önüne geçilmeli.