Aydın'daki dehşet! Meslektaşı kız arkadaşını öldüren polis memuru savunma yapmadı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilinin yolunu kestiği kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'yı (29) öldürüp kız arkadaşının annesini de yaralan Suat Teke'nin (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, geçen 4 Mart'ta, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu Ata Mahallesi 683 Sokak'ta kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tabancasıyla birlikte yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat Teke, tutuklandı.

Teke hakkında, TCK'nın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan' 5 yıla kadar hapis ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis istemiyle, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tanıklar da katıldı

Davanın dün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Suat Teke ve avukatları, öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya'nın aynı olayda yaralanan annesi Güngör Çetinkaya (59) ile babası Zekeriya Çetinkaya (60), ablası Ayşe Selcan Demir (34), Çetinkaya Ailesi'nin avukatları ve tanıklar katıldı.

"Şu an psikolojik olarak iyi değilim"

Duruşmada, söz hakkı verilen sanık Suat Teke "Şu an psikolojik olarak iyi değilim. Bu celse savunma yapmayacağım. Eğer uygun görülürse ikinci celsede yaşananları ayrıntılı olarak size anlatacağım" diyerek savunma yapmadı.

Olayda yaralanan anne Güngör Çetinkaya ise "Sanıktan davacı ve şikayetçiyim, kamu davasına katılmak istiyorum. Olaya dair beyanlarımı sanık savunmasını yaptıktan sonra yapacağım" derken, baba Zekeriya Çetinkaya'da sanığın kendisini telefonla mesaj yoluyla tehdit ettiği ifade ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.