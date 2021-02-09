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Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 12 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.

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Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Balıkesir merkezli Adıyaman, Bursa, Kahramanmaraş, Manisa ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 kişi gözaltında, 1 kişi aranıyor

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ederken, 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

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