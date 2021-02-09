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Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia kaç yaşında babası kimdir?

Çektiği absürd ve eğlenceli videolar ile adından sık sık söz ettiren oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. 51 yaşında olan Esra Dermancıoğlu'nun ilk eşinden Refia Dermancıoğlu adında bir kızı var. Esra Dermancıoğlu eşinden oyuncu olmasını istemediği için ayrılmış. İşte Esra Dermancıoğlu biyografisi...

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Oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı sık kullanan isimlerden biri. Çektiği eğlenceli ve komik videolar ile sevilen oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. 51 yaşında olan Esra Dermancıoğlu bir kez evlilik yapmış ve kızı Refia 7 yaşındayken eşinden boşanmış. Eski eşi oyuncu olmasını istemediği için ayrıldığını söyleyen Esra Dermancıoğlu Ayşegül'ün Suçu Ne dizisiyle tanındı. Şu anda sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alıyor. 

Esra Dermancıoğlu kimdir: 

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur. Üniversite eğitimini İsviçre’de Franklin College'de Sanat Tarihi üzerine yapmıştır.

Esra Dermancıoğlu'nun ilk eşinden Refia Dermancıoğlu adında bir kızı var.

Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları'nda, yurt dışında katıldığı workshopların ardından Laçin Ceylan’dan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra Derya Alabora’nın konservatuvardaki derslerine katıldı.

Esra Dermancıoğlu kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan Avrupa Yakası’nda konuk oyuncu olarak geçti. Ardından Demet Akbağ’ın Sen Harikasın dizisinde konuk oyunculuk yaptı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Doksanlar ve Galip Derviş dizilerinde rolalan Esra Dermancıoğlu, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hala karakterine hayat vermektedir. 

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden Refia Dermancıoğlu adında bir kızı bulunmaktadır.

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