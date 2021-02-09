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Antalya'da su birikintisini boşaltmak isterken elektrik akımına kapılıp öldü

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da inşaat alanında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştıran bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Olay, 08.00 sıralarında Büyükhasbahçe Mahallesi Telliler Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Mülk sahibi olduğu öğrenilen Ahmet Sarımehmetoğlu (34), inşaat alanında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde Sarımehmetoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sarımehmetoğlu’nun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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