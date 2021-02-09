Soğuk hava Trakya'dan giriş yapıyor! Sıcaklık 20 derece birden düşecek

Hafta sonu yüksek basınç sistemi zayıflayacak ve soğuk hava etkili olacak. Ancak bu yüksek sıcaklıkları 5 gün daha yaşayacağız. Bu durum Türkiye’nin iklim değişikliğinden kaynaklı yaşadığı anormallikleri gösteriyor. Şiddetli sellerin, yağışların artması da, şubat ayında 25 derece sıcaklığı görmemiz de küresel iklim değişikliğinden kaynaklanıyor.