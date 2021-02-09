Soğuk hava Trakya'dan giriş yapıyor! Sıcaklık 20 derece birden düşecek
Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar için kritik açıklamalar art arda geldi. Hafta sonu kara kışı yaşayacağız sıcaklık 20 derece birden düşecek. Uzmanlar güneşli havaların 4-5 gün daha süreceğini bildirdi.
Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dün bazı illerde 25 dereceye kadar çıktı. Soğuk hava dalgası kapıda... Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen: Şubat ayında 8-9 derecelerde olması gereken sıcaklıklar bazı illerde 24-25 derecelere kadar çıktı. Peki bu sıcaklıklar nereden kaynaklanıyor? Üzerimizde yüksek basınç sistemi var. Yukarıdan gelmek isteyen alçak basınç sistemini buraya sokmuyor. Bu yüzden güneyden gelen akımlarla sıcaklıklar artıyor.
Hafta sonu yüksek basınç sistemi zayıflayacak ve soğuk hava etkili olacak. Ancak bu yüksek sıcaklıkları 5 gün daha yaşayacağız. Bu durum Türkiye’nin iklim değişikliğinden kaynaklı yaşadığı anormallikleri gösteriyor. Şiddetli sellerin, yağışların artması da, şubat ayında 25 derece sıcaklığı görmemiz de küresel iklim değişikliğinden kaynaklanıyor.
Sıcaklık 20 derece düşüyor
Hürriyet'e değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek: Sıcaklıklar mevsim değerlerinin çok üzerinde. Cumartesi akşam saatlerinde Trakya’dan soğuk hava dalgası geliyor. 20 dereceye yakın bir sıcaklık düşüşü yaşayacağız. Hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı görülecek.