Altın toparlanıyor aniden yükselişe geçti! Teknik uzman Şatıroğlu'ndan altın ve gümüş uyarısı

Geçtiğimiz hafta yere çakılan altının düşüşü durdu. Altın yeni haftanın ilk iki işlem gününde çıkışa geçti. Gümüş fiyatları da keza altınla beraber yükseliş trendine girdi. Öte yandan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş ile ilgili son durum değerlendirmesi yaptı.

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Geçen hafta kapanışta 411 liraya kadar düşen gram altın bu hafta toparlanma sürecine girdi. Altın yeni haftaya yukarı yönlü ralli yaparak başladı ve başladığı yükseliş trendine haftanın ikinci gününde de sürdürüyor. Şu dakikalar itibarıyla geçen haftaya kıyasla altının gramında yaklaşık 10 Türk Lirası gibi bir artış görüldü. Gram altın 421 lira seviyelerinde... Çeyrek altın ise 695 liraya çıktı. Altındaki yükseliş gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 28 kuruşa yükseldi. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, son gelişmeleri değerlendirdi.

Altın ve gümüşte son durum

Altının ons fiyatı 1843 dolar seviyesine geldi. Gümüşün ons fiyatı ise 27 dolar seviyesine çıktı. Altın ve gümüşe yatırım yapanlar değerli madenlerinin çıkışını beklerken Teknik Analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu twitter hesabından altın ve gümüş hakkında konuştu.

Şatıroğlu, şunları söyledi;

Altın 1836'nın üzerine çıktı ancak ABD seansında da buranın üzerinde kalmalı. Dün akşam ABD seansında her zaman olduğu gibi sert satışlar gelmedi. Bir miktar pozitif bile diyebiliriz. Bugün de gelmezse ABD'de beklentilerin değişmeye başladığı şeklinde yorumlanabilir."





Gümüş fiyatları yükselişte

Gümüş fiyatlarındaki çıkış 30 kuruş seviyesine yaklaştı. Gram Gümüş 6 lira 28 kuruşu gördü. Gümüşteki çıkışı değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu,"Gümüş 27,44 direncinde bekliyor. Altın da biraz daha yükseliş görmeden gümüş bu direnci geçemeyecek gibi görünüyor. Sonraki hedef 29 olacaktır." ifadelerini kullandı.