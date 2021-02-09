BIST 1.548
DOLAR 7,09
EURO 8,59
ALTIN 421,18
HABER /  EKONOMİ

Altın toparlanıyor aniden yükselişe geçti! Teknik uzman Şatıroğlu'ndan altın ve gümüş uyarısı

Geçtiğimiz hafta yere çakılan altının düşüşü durdu. Altın yeni haftanın ilk iki işlem gününde çıkışa geçti. Gümüş fiyatları da keza altınla beraber yükseliş trendine girdi. Öte yandan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş ile ilgili son durum değerlendirmesi yaptı.

Abone ol

Geçen hafta kapanışta 411 liraya kadar düşen gram altın bu hafta toparlanma sürecine girdi. Altın yeni haftaya yukarı yönlü ralli yaparak başladı ve başladığı yükseliş trendine haftanın ikinci gününde de sürdürüyor. Şu dakikalar itibarıyla geçen haftaya kıyasla altının gramında yaklaşık 10 Türk Lirası gibi bir artış görüldü. Gram altın 421 lira seviyelerinde... Çeyrek altın ise 695 liraya çıktı.  Altındaki yükseliş gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 28 kuruşa yükseldi. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, son gelişmeleri değerlendirdi.

Altın ve gümüşte son durum
Altının ons fiyatı 1843 dolar seviyesine geldi. Gümüşün ons fiyatı ise 27 dolar seviyesine çıktı. Altın ve gümüşe yatırım yapanlar değerli madenlerinin çıkışını beklerken Teknik Analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu twitter hesabından altın ve gümüş hakkında konuştu.

Şatıroğlu, şunları söyledi;

Altın 1836'nın üzerine çıktı ancak ABD seansında da buranın üzerinde kalmalı. Dün akşam ABD seansında her zaman olduğu gibi sert satışlar gelmedi. Bir miktar pozitif bile diyebiliriz. Bugün de gelmezse ABD'de beklentilerin değişmeye başladığı şeklinde yorumlanabilir." 


Gümüş fiyatları yükselişte
Gümüş fiyatlarındaki çıkış 30 kuruş seviyesine yaklaştı. Gram Gümüş 6 lira 28 kuruşu gördü. Gümüşteki çıkışı değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu,"Gümüş 27,44 direncinde bekliyor. Altın da biraz daha yükseliş görmeden gümüş bu direnci geçemeyecek gibi görünüyor. Sonraki hedef 29 olacaktır." ifadelerini kullandı.

Güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK - ALIŞ: 378,50 SATIŞ: 407,14
ATA ALTIN - ALIŞ: 2.792,00 SATIŞ: 2.829,00
CUMHURİYET ALTINI - ALIŞ: 2.778,00 SATIŞ: 2.820,00
TAM ALTIN - ALIŞ: 2.680,60 SATIŞ: 2.733,72
YARIM ALTIN- ALIŞ: 1.363,00 SATIŞ: 1.384,00
ÇEYREK ALTIN - ALIŞ: 683,00 SATIŞ: 695,00
GRAM ALTIN - ALIŞ: 421,34 SATIŞ: 421,44

İlgili Haberler
Altın tepetaklak oldu! İntegral Yatırım uzmanı ons ve gram altının yeni rotasını açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İŞKUR'dan kadınlara evde 1000 TL kazanma fırsatı! Paketleme projesi hayata geçti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçakladı! Avcılar'daki dehşette pes dedirten savunma
Şimdi Sevdikleriniz İçin Atasay'a Gelmenin Tam Tam Tam Zamanı! #TakSanaYakışanı
İsrail’deki kazıdan 1900 yıl öncesine ait maaş bordrosu çıktı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey CHP'de yaşanan istifaları değerlendirdi
3 aylarda kaç gün oruç tutulur 3 aylar oruçlu mu karşılanır 2021
Mustafa Sarıgül: Hangi parti kusursuz anayasa taslağı koyarsa destek vereceğiz
Manchester City'nin Messi için transfer planı
AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, öğrencilere tablet dağıtıyor
Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia kaç yaşında babası kimdir?
Yorumlar