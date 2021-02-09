Beşiktaşlılardan Rosier için esprili girişim

Konyaspor maçında galibiyeti getiren Rosier için L'Equipe gazetesi haber yaptı. Siyah beyazlı taraftarlar da Sporting Lizbon’un bonservis bedelini artırmaması için Fransız oyuncu hakkında haberin altına olumsuz yorumlar yazdı.

Abone ol

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın kiralık sağ beki Valentin Rosier, Konyaspor maçında attığı golle takımına üç puanı kazandıran isim oldu. Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiralanan 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Siyah beyazlı yönetim de Rosier'in bonservisini almak için bir süredir çalışmalarına devam ediyor. Konyaspor maçında üç puanı getiren Rosier, Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'te de haber oldu. Başarılı oyuncunun, Beşiktaş'ta kendini bulduğu belirtilen habere siyah beyazlı taraftarlar akın etti.

Yalan haber!

Rosier'in bonservis bedelinin artmaması için habere esprili şekilde binlerce olumsuz yorum yapıldı. Öne çıkanlar şöyle: "Rosier, şu anda Fransa ve Avrupa'nın diğer liglerine hazır değil. Türkiye'de en az bir iki yıl daha oynaması lazım", "Rosier, çok kötü bir oyuncu. Onunla kıyaslayacak olursak N'Sakala dünyanın en iyi oyuncusu", "Çok amatör ve beceriksiz bir futbolcu. Nasıl koşacağını bile bilmiyor!", "Yalan haberlerle insanları manipüle etmeye çalışmayın lütfen! Rosier çok agresif ve koşamıyor bile. Transfer ücreti 200-300 bin avro civarında olmalı, yoksa değmez!..."