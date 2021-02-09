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Olay TV kapanınca işsiz kalmıştı! Buket Güler'in yeni adresi belli oldu

Son olarak Olay TV'de ana haber bülteni spikerliği yapan Buket Güler'in yeni adresi belli oldu.

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2 yıl süreyle görev yaptığı CNN Türk ile yolları ayırarak Olay TV kadrosuna katılan Buket Güler'in kanal kapandıktan sonraki yeni adresi Haber Global oldu. Deneyimli haberci Haber Global’e katılmasıyla ilgili olarak “Haber Global seyircisiyle buluşmayı heyecanla bekliyorum. Türkiye’nin sıcak gündemi hızla akarken, günün en hareketli saatlerinde olan bitene birlikte bakıp anlamaya çalışacağız. Dilerim, Haber Global ailesiyle birlikte güzel yayınlara imza atarız.” dedi. 

Buket Güler kimdir?
1983 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, yüksek lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Mesleğe, üniversitenin ilk yılında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu’nun Ankara haber merkezinde muhabir olarak başladı.  Hürriyet Gazetesi'nin ekleri ile TEMPO Dergisi'nde özel haber ve röportajlar yaptıktan sonra TRT Türk kanalının kuruluşu ile birlikte televizyon haberciliğine adım attı. 

TRT Türk'te Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi programlarını sunduktan sonra Habertürk'e transfer oldu. 2018 yılında ise CNN TÜRK’e katıldı. Burada ana haberi uzun süre sunduktan sonra, 2020’de Olay TV ekibine katıldı. 2021 yılı Şubat ayında ise Haber Global ile anlaştı.

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