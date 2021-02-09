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Ankaragücü'nün yeni hocası Hikmet Karaman oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

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Süper Lig'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Fatih Mert yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Teknik Direktör konusunda Hikmet Karaman prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara' da olacaktır.''

Deneyimli teknik adam Hikmet Karaman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü olduğunu ilan etti.

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