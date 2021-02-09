Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi: Kılıçdaroğlu'ndan 'kurtaracağız' diyor kurtarmanın yolu çok basit

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız diyor. Kurtarmanın yolu çok basit, gelirsin televizyona otururuz, milletin hakemliğine başvururuz, millet de dinler kim doğruyu söylüyor kim yanlışı." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de CHP'nin haftalık grup toplantısında konuştu. Sözlerine, "Zalimin zulmünü sona erdirmek zorundayız" diyerek başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Birlikte el ele mücadele edeceğiz. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilincinde olan herkesle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine teki gösteren Kılıçdaroğlu, "İşi öyle bir boyuta getirdiler ki muhalefeti de onlar kuracaklar. Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız diyor. Kurtarmanın yolu çok basit, gelirsin televizyona otururuz, milletin hakemliğine başvururuz, millet de dinler kim doğruyu söylüyor kim yanlışı. Ben haksızsam zaten gideceğim. Devletin bütün evrakları senin elinde, gelsene. Çıkarsın karşıma alırsın belgelerini. Niye karşıma çıkmıyorsun? Niye cesaretin yok? Neden korkuyorsun? Korkan insan devleti yönetemez." diye sordu.

Mahir Ünal ile çiftçinin telefon diyaloğu

İcralık olan çiftçinin hali sorulan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın anlattığı bir anısında kendisine, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz, çiftçi şu durumda” diyen çiftçiye, “Üzerinde beyaz bir gömlek var, cebinde bir telefon var. Dedim ki, telefonu alabilir miyim?” şeklindeki yanıtı eleştiren Kılıçdaroğlu, “450 lirayı çiftçi için çok görüyor. Bir cep telefonunu bir çiftçi için şikâyet etmemesi gereken bir araç olarak görüyor. 450 lira nedir Allah aşkına. Sen ne kadar maaş alıyorsun? Buradan bütün çiftçilere çağrı yapıyorum. Artık sizin de uyanmanız, gerçekleri görmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

Senin Kenan Evren kafasından ne farkın var?

Boğaziçi Üniveritesi'ndeki gösterilerin anayasaya uygun olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Efendim üniversiteye rektörü ben tayin edeceğim. Senin Kenan Evren kafasından ne farkın var? Diktatörden ne farkın var? Gençleri anlayamıyorlar. Her üniversitenin bir kültürü vardır. Üniversite öğrencilerine her türlü haksızlığı yaptılar. Terörist dediler, yılan dediler. Emin olun yılan, yılan diyenlerden daha akıllı. Ne demek terörist?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a Ayşe Buğra tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Boğaziçi'nin eski hocalarından Ayşe Buğra hakkındaki sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Saygın hocalardan Ayşe Buğra'ya söyleyen kişinin makamına asla yakışmayacak söylemleri rahatlıkla dile getirdiler. Ayşe Buğra, sadece bizim ülkemizde değil dünyada bilinen saygın bilim insanlarından birisi. Ne yaptı Ayşe Buğra? Osman Kavala'nın eşiymiş... Osman Kavala zaten haksız yere içeride tutuluyor. Siz zaten adalet kavramından uzaklaşmışsınız."