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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa şampiyonluk oranlarını güncellerken favori 2.25'lik oranla Fenerbahçe gösterildi.

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Süper Lig'de 24. hafta sonunda oluşan puan durumu, 28 sezon sonra bir ilke sahne oldu. Lider Galatasaray, ikinci Beşiktaş ve üçüncü sıradaki Fenerbahçe, 48 puanda bulunuyorlar.

OPTA verilerine göre Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezonların ikinci yarıları itibarıyla 1992/93'ün 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanla tamamladı.

İddaa şampiyonluk oranlarını güncellerken favori 2.25'lik oranla Fenerbahçe gösterildi.

2.25 Fenerbahçe
2.90 Beşiktaş
2.90 Galatasaray
14.0 Trabzonspor
75.0 Alanyaspor
150.0 Hatayspor
700.0 Başakşehir

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