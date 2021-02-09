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Mersin'de gören hayrete düştü! Ağırlığı ve büyüklüğü şaşırttı

Anadolu Ajansı

MERSİN İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Erdemli ilçesindeki bir üreticinin 11 kilogramlık turp yetiştirdiğini duyurdu.

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Abalı, Kocahasanlı Mahallesi'nde yaşayan Uğur Gürhan'ın sebze bahçesinde yetiştirdiği turpun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında Abalı, "Genç çiftçimiz Uğur Gürhan tam 11 kilogramlık turp yetiştirdi. Ülkemizde yetiştirilen en büyük turp olduğunu iddia eden üreticimiz, turp üretimi konusunda oldukça iyi bilgilere sahip olduğunu, verimli topraklarda daha büyük turp üretip ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı yazdırmak istediğini belirtti. Üreticimizi tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Büyüklüğüyle dikkati çeken turpun fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü.

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