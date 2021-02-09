Mustafa Cengiz'den olay iddia: Ali Koç küfür etti herkese ayar verdi

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, olaylı derbi sonrası yaptığı açıklamada ''Ali bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım. İyi ki de duymamışım. Ben Antepliyim. Bunu tehdit anlamında söylemiyorum. İnşallah kendisi bir açıklama yapar." dedi.

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Galatasaray'da ara transfer döneminde takıma katılan oyuncular Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes için imza töreni düzenledi. Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde; ''Limitler içinde kalarak, hiçbiriyle çifte sözleşme yapmadan gerçekleştirdiğimiz transferlere imza attık. Hepsine çok teşekkür ederim. Avrupa'dan önemli teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Allah utandırmasın. Nokta transferlerimizdi. Limitler içinde kalmaya çok büyük hassasiyetler göstererek net olarak yaptığımız transferlerdir.''

Henry Onyekuru: Yeniden eve dönmek inanılmaz bir duygu. Başkanıma ve Abdurrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tekrardan evime dönmek inanılmaz bir duygu, taraftarımız da beni inanılmaz destekledi. Ne zaman Galatasaray'a dönsem kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah daha önce de yaşadığımız gibi bir şampiyonluk daha yaşarız.

DeAndre Yedlin: Galatasaray forması giyeceğim için çok mutlu, heyecanlı, onurlu ve gururluyum. Beni burada çok iyi karşıladılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yönetime ve hocama teşekkür ederim. Galatasaray gibi bir camiada olduğum için çok gururluyum. Herkes beni çok iyi karşıladı. Galatasaray çocukluğumdan beri bildiğim bir takımdı. Galatasaray'ı, Amerika'da futbol meşhur değilken bile biliyordum.

Mostafa Mohamed: Bismillahirrahmanirrahim. Galatasaray'ı ikinci ailem gibi hissediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm. Geçen sezon Fenerbahçe'den bana teklif geldi fakat ben Galatasaray'da olmaktan daha mutlu olurum. Burası ikinci ailem olduğu için burada daha mutlu olurum.

Gedson Fernandes: Galatasaray gibi büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Umarım pandemi bir an önce biter ve Galatasaray taraftarı önünde oynayabilirim. Taraftara da çok teşekkür ederim bana çok büyük destek verdiler. Umarım bu camiaya katkı sağlarım ve şampiyon oluruz. Daha önce de Galatasaray'a karşı maç oynadım, inanılmaz bir taraftar var. Pandemi inşallah kısa sürede sona erer ve ben de büyük Galatasaray taraftarının önünde oynama onuruna erişirim.

Mustafa Cengiz: FIFA sürekli üzerimizde. Bazıları yazıyor 'Manavdan Ali'yi al, Veli’yi sat, şunu al, bunu al' yok öyle bir dünya. Ben herkesi alırsam başka takıma kimse kalmaz. FIFA sürekli üzerimizde. İnşallah Messi, Ronaldo, Lewandowski gibi yıldızların olduğu bir takım da görürüz ancak biz şeffaflık istiyoruz. İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar kıttır! Ben her istediğimi alırsam diğer insanlara bir şey kalmaz. Bunun için cennet vardır, cenette tüm ihtiyaçlar karşılanır, sınırsızdır. Bizim kadromuzda tüm futbolcular çok değerlidir, diğer takımların da öyledir ama yeter ki sahada şeffaflıkla mücadele edilsin, öyle lafla şeffaflık olmaz. Bizim cevaplayamadığımız bir sorunuz yok, açıklayamadığımız bir şey de yok.

Derbide yaşanan olaylar

Mustafa Cengiz: Sevgili Neşet Ertaş'ın dediği gibi, yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar. Mağlubiyeti kabul etmek de bir onurlu davranıştır. 21 yıldır o sahada mağlup olduk. 'VAR' geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Ben Antepliyim. Benim göbek adım da Şahin. Onur duyuyorum. Giresunlu olsam da gurur duyarım. Galatasaraylı olmaktan da gurur duyuyorum. Madem hakem etki etti. Fenerbahçe camiası benim kardeşimdir. Fakat yönetimin tavırlarını hoş karşılaşmadım.

''Bizim lehimize de 2 kırmızı kart 2 de penaltımız verilmedi''

Diyelim ki kale arkasından görüntü doğru ofsayt gol oldu. Sen maçın başında penaltıyı vermedin, onları verse ne olacaktı? Madem hakem sonuca etki etti, bizim lehimize de 2 kırmızı kart 2 de penaltımız verilmedi. Onları da söyleyin. Onları verseydi ne olacaktı? Fenerbahçe bize yenildiği için algıyı değiştirmeye çalışması bizi yine yüceltir. Fenerbahçe camiasına asla laf söylemem fakat yönetimlerinin bu tavırlarını tasvip etmiyorum. Biz kendi evimizde kaç kere yenildik, böyle haberler, algılar bizden duydunuz mu? Voleybol maçında Galatasaray, Fenerbahçe'ye yenildi. Bir tek laf eden oldu mu?

''Fatih Terim'e ve Galatasaray'a ağır küfürler edildi''

İki gün önce resmi bir yazı yazdık, sağlık çalışanı adı altında maça seyirci sokulacakmış dedik, valiliğe yazı yazdık. Stat ana baba günü gibiydi. Çok ses geliyordu. Eğer böyle bir şey olacaksa iki takımın da taraftarı alınsın dedik. Bir baktık ana baba günü stadyum. Hiçbiri sağlık çalışanına benzemiyor. Sağlık çalışanları hangi tutarsa tutsun başımın tacı. Ağır tezahüratlar yaptılar. Sayın teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve Galatasaray'a ağır küfürler edildi. Gerçek sağlık çalışanları, Covid kahramanları hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacıdır. Sayın bakanımızı aradım, görevlilere talimat verdi. Bakanımızın bu konuda hiçbir suçu yok.

Ali Koç küfür etti iddiası

Benim üstümü kimse arayamaz. Oradaki görevli kim ki benim üstümü arayacak? 29 kişi girdik, bu 29 kişiden de rahatsız oldular. Gittik, yendik. Voleybol maçlarında yenildik, dakikalarca yanımızda alkışladılar. Yenilgiye katılmak da bir karakter gerektirir. Ali Bey'in bana, "Başkanım bu yapılanlar ayıp" dediğini duydum. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Köklü aileden gelen iyi bir insandır. Ama orada bambaşka bir hale bürünüyor. Herkese ayar veriyor. Ali bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım. İyi ki de duymamışım. Ben Antepliyim. Bunu tehdit anlamında söylemiyorum. İnşallah kendisi bir açıklama yapar. Ben küfür ettiğine inanmıyorum. Gol yediğimizde kimlerin el şaklattığını çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi yendiğimizde kimlerin üzüldüğünü çok iyi biliyorum. Hepsini açıklayacağım.

Fatih Terim'in sözleşmesi

Halil Dervişoğlu bugün burada Kişisel Verilerin Korunma Kanunu sebebiyle yok. Biz seçilemeyeceğiz çünkü bizi ibra etmeyecekler. Her ay Divan Kurulu'nda bizlere söylenenleri bir dinleyin. Bizden kötüsü yok. Bizi ibra etmeyecekler. Ben başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve "Başkanım hemen görevi bırakabilirim" dedi, asla dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir. Fatih Terim biz yönetimde olursak zaten bizimle devam edecek. Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor.

Limit konusu

Bizim limitimiz belliydi , transferleri KAP’a açıkladık. Siz KAP’a bildirmiyorsunuz, bildirdikleriniz de bana pek inandırıcı gelmiyor. Neyi saklıyorsunuz? KAP bildirimi de yapmıyorsunuz. Yapılanların da çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Çifte sözleşme lafı epeydir ortada geziyor. Çifte imzalar atılıyor! Ben limitimi açıklıyorum, siz de açıklayın dedim. Yanımda Ali bey de Ahmet Çebi bey de oturuyordu. Bir tek Trabzonspor ben artıdayım dedi. Bir futbolcuya yıllık 3 milyon euro ile nasıl oluyor? Çifte sözleşme? Ben görmedim ama bu yönde duyduklarımız var. Ben buna nasıl inanayım. Poker falan oynamam kumar bilmem de deyimleri bilirim. Bütün bir sezon açıklansın, birtakım transferler nasıl olmuş görelim. Sadece kendin için değil, kimse için taş üstünde taş bırakmayacaksın.

''Mangalda kül bırakmakla olmuyor''

Beşiktaş açıklama yayınlıyor ama kime tepki duyduklarını söylemiyorlar. Bensem beni söyle ama alttan oynuyorsun. TFF ve Kulüpler Birliği'nde olanlar beni dinliyordur. Yalanla, kıvırmayla yaşayamazsınız. Açıklayın dedim, benim 500 harcama limitim var ama onun için de benim harcayabileceğimiz 9.8 milyon TL. TFF'ye açıklayın dedim, mahremiyet var dediler, açıklayamadılar. Açıklayın bakalım görelim hadi. Mangalda kül bırakmakla olmuyor.

''Sizin niyetiniz kötüyse kimse sizi engelleyemez''

Burada rakibimizi çok eleştirmek istemiyorum ama gerçekleri bilelim. "Şifre 1907" deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı. Sayın bakanla, valiyle, TFF Başkanıyla da görüştük. Kesinlikle sevgili Spor Bakanımızın bu konuyla en ufak dahli yok. Bakan daha önce müdahale etti ve edilen küfürler sırasında da bakanımız orada değildi. Ama sizin niyetiniz kötüyse kimse sizi engelleyemez.