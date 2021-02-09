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Antalya'da feci olay! Eşini ve çocuklarını evden gönderip 7'nci kattan ölüme atladı

ANTALYA'dan son gelen haber korkunç... Bir süredir psikolojik tedavi gören 37 yaşındaki Hakan U. eşini ve çocuklarını evden gönderip 7'nci kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Eşinin cansız bedenini gören kadın sinir krizi geçirdi.

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ANTALYA'da Hakan U. (37) 'kafamı dinleyeceğim' diyerek eşini ve iki çocuğunu evden gönderdikten sonra 7'nci kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki 8 katlı binada meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gören, bu yüzden malulen emekli olan Hakan U., eşi Elif U. ile iki çocuğunu “Kafamı dinleyeceğim" diyerek evden gönderdi. Hakan U., ailesiyle telefonla görüştükten sonra 7'nci kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Hakan U.'yu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri, Hakan U.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşinin cansız bedenini gören Elif U., sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U., güçlükle sakinleştirildi.

Hakan U.'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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