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Mersin'de eski eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Savunması pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de 2 yıl önce sokakta eski eşini pompalı tüfekle ağır yaralayan Özkan Y.'nin mahkemedeki savunması pes dedirtti. Özkan Y. mahkemede "öldürmek için vurmadım" dedi.

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Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, korona virüs salgını dolayısıyla mahkeme salonuna sadece Hatun K. ile taraf avukatları alındı. Duruşmada iddia makamı adli tıptan gelecek raporun beklenmesini, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Sanık Özkan Y. eski eşini hiçbir zaman öldürmeyi düşünmediğini, olay günü de öldürmek için vurmadığını iddia etti.

Hatun K. ise olaydan sonra ciddi şekilde yaralandığını kaydederek, korkusuz bir şekilde yaşamak istediğini, sanığın hak ettiği cezayı almasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. 2 çocuk annesi Hatun K., Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 27 Mayıs 2019'da boşandığı eşi Özkan Y.'nin pompalı tüfekli saldırısında yaralanmış, Özkan Y. olaydan sonra tutuklanmış ve hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılmıştı.

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