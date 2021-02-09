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Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu! CNN Türk'ten ayrılık nedeni bakın ne çıktı

Uzun yıllardır CNN Türk'te hava durumu programı yapan Bünyamin Sürmeli, dün kanalla yollarını ayırmıştı. Bugün Haber Global ile anlaşmaya vardığını açıklayan Sürmeli'nin CNN Türk'ten ayrılmasının nedeni olarak ortaya atılan iddia olay oldu.

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21 yıldır CNN Türk ekranlarında hava durumu programları yapan Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, Twitter hesabında dün paylaştığı "Allahaısmarladık CNN Türk" sözleriyle kanala veda etti. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden ayrılığı duyuran Havayı Koklayan Adam, paylaşımına, "21 yıl 3 ay. Allahaısmarladık CNN Türk" notunu ekledi. Sürmeli, ayrılığa ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

Medyaradar'ın haberine göre CNN Türk'ten Bünyamin Sürmeli’nin ayrılığının ardında Yemek Sepeti reklamı yattığı iddia edildi. Haberde Sürmeli'nin reklamla da olsa rakip kanallarda görünmesinin yönetimi rahatsız ettiği ve reklam için izin almamasının da rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Sürmeli rol aldığı Yemek Sepeti reklamında hava durumu haberleri formunda kebap, tatlı, lahmacun gibi gıdaları sunmuştu.

Haber Global ekranlarında olacak
Öte yandan Sürmeli'nin yeni adresi de belli oldu. Haber Global'den bugün yapılan açıklamada, "Türkiye'de hava durumu denince akla gelen ilk isim olan Bünyamin Sürmeli; hava durumu ile ilgili son gelişmeler, özel belgeseller ve projeleriyle artık Haber Global ekranlarında olacak" denildi.


"Global ailesine katıldığım için çok mutluyum"
Sürmeli de Haber Global’e katılmasıyla ilgili olarak, “Haber Global enerjisi çok yüksek bir kanal, ben de 21 yıldır hiç durmadan aynı heyecanla havayla, doğayla, iklimle ilgili projeler üretmeye devam ediyorum. Bu nedenle doğru hareketle Haber Global ailesine katıldığım için çok mutluyum. Son teknoloji hava durumu bültenleri, yeni belgeseller ve programlar için herkes Haber Global ekranlarında olsun” dedi. 

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