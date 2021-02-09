Stratfor'un 2050 Türkiye'nin etki alanları haritası gündeme bomba gibi düştü

"Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü bir harita yayınladı.

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Türkiye'nin Orta Doğu ve Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan bir coğrafyada etkinliğini artırması, bölge ülkelerinden çok Batılı güçleri tedirgin ediyor.

Daha önce parçalanmış Türkiye haritasını da ilk yayınlayan düşünce kuruluşu Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın "Gelecek 100 Yıl" kitabında yer alan, Türkiye için 2050 yılında öngördüğü etki alanlarını gösteren harita, yabancılar tarafından sosyal medyada paylaşılıyor.

2050'de Türkiye'nin etki alanları

Amerikan Savunma Bakanlığı birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan, aynı zamanda gayri resmi CIA olarak da anılan bir kuruluş olan Stratfor'un söz konusu haritasında, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler şunlar:

"Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın bulunduğu Hazar havzası."

Strafor daha önce Türkiye'yi böldüğü bir harita yayınlamıştı

Stratfor'un öz geçmişi

Stratfor, merkezi Teksas’ta bulunan bir "küresel istihbarat" şirketi. Hindistan Bhopal’daki Dow Chemical ile savaş uçağı üreticileri Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon gibi büyük şirketlerin yanı sıra, İç Güvenlik Bakanlığı, Deniz Piyadeleri Komutanlığı ve Askeri İstihbarat Örgütü gibi Amerikan devletinin kurumlarına da gizli istihbarat sağlıyor.