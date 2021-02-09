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"Avrupa'nın en yaşlı insanı" rahibe Lucile Randon Kovid-19'u yendi

"Avrupa'nın en yaşlısı" unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki rahibe Lucile Randon, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

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"Duayen kız kardeş Andre" olarak anılan "Avrupa'nın en yaşlı insanı" rahibe Randon, Fransa'da 16 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandı.

20 Minutes internet sitesindeki habere göre, virüsü yenerek kaldığı huzurevine dönen rahibe Randon, 11 Şubat'ta 117. yaşına girecek.

Öte yandan huzurevi yönetimi, rahibe Randon için ailesi ve kentin Belediye Başkanı Hubert Falco'nun da katılacağı bir doğum günü partisi düzenlemek için hazırlık yapıyor.

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