Çukur Yasak Elma ve Maraşlı'ya fark attı! Zirve bakın kimin oldu
8 Şubat pazartesi gününün reyting tablosunda Yasak Elma Çukur ve Maraşlı dizilerine fark atıp zirveye yerleşen dizi şaşırttı.
11 Ocak'ta ilk bölümü seyirciyle buluşan Maraşlı düşük bir reytingle başlangıç yapmıştı. Maraşlı ikinci bölümünde yükselişe geçerek zirve yarışına katılmıştı. Kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Kılıç, Rojda Demirer gibi isimlerin aldığı Maraşlı 3 bölümdür aynı sırada demir atmış durumda yer alıyor.
Ekran macerasına 23 Ekim'de başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen Çukur dizisi için final geri sayımı başlamıştı. Mayıs ayında seyirciye veda edeceği açıklanan Çukur reytinglerde tırmanışa geçti.
4 sezondur seyirciyle buluşan Yasak Elma, Talat Bulut, Gökhan Alkan, Barış Kılıç, Doğaç Yıldız gibi isimlerin diziye veda etmesiyle kan kaybetmişti. Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya, Berk Oktay gibi isimleri transfer eden dizi son haftalarda yükselişe geçti.
İşte pazartesi günü reytingleri...
10 - Maraşlı Özet (ATV)