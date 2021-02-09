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Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması! Bakanlık verilse dahi katılmam

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, şahsına bakanlık dahi verilse de Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıkladı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cüneyt özdemir'in Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması karşılığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir teklif gelip gelmediğini dair soruya cevap veren Karamollaoğlu, şu şekilde konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Başkanımızı ziyeret etti. Ama doğrudan doğruya bana böyle bir teklif yapılmadı. Böyle bir teklif varsa doğrudan doğruya yapılır. Yetkili olanlarda partinin organlarıdır veya partinin genel başkanıdır. Burada üzerinde durulması gereken durum şudur: Benim noktayı nazarımda herhangi bir teklifin bir önemi yok. Çünkü bakanlık dediğiniz nedir? Sayın Cumhurbaşkanının iki dudağı arasında, bugün verir yarın vermeyebilir. Yani eskisi gibi herhangi bir bakanlığın önemi yok."

Erdoğan'ın Asiltürk ziyareti 'ittifak girişi' olarak yorumlanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz ay Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi, siyasette ittifak tartışmalarının seyrini değiştirmişti Bu girişimler başta nezaket ziyareti olarak değerlendirilse de daha sonra Cumhur İttifakı'nı Saadet Partisi ile genişletme çabası olarak yorumlandı.

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