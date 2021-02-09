Cumhuriyet gazetesinden Can Dündar itirafı

Cumhuriyet gazetesinin 'Siyaset Kulusi' köşesinde, MİT TIR'ları davasından yargılanan firari Can Dündar'ın yayın yönetmenliği dönemi için "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018’de kurtulmuştur" denildi.Abone ol
2015 yılında Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirilen MİT TIR'ları davasından yargılanan firari Can Dündar'a Cumhuriyet gazetesinden tepki dinmiyor. Dündar'ın yönetmenliği döneminde gazeteye yönelik "Atatürk çizgisinden çıktı" yorumları yapılıyordu.
"2018'de kurtulduk"
O zamanlara ilişkin gazeteden bir itiraf geldi. Cumhuriyet'te yayımlanan 'Siyaset Kulusi' köşesinde, Sabah yazarı Melih Altınok'un gazeteye yönelik ithamlaraına cevap verilirken firari Dündar'a göndermede bulunuldu.
Dündar'ın yayın yönetmenliği için "Cumhuriyet gazetesi Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018’de kurtulmuştur" ifadesi kullanıldı.