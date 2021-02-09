Masumlar Apartmanı Naci Hoca kimdir hastalığı nedir?

TRT 1'in en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda veda vaktı geldi. Dizide Safiye'nin çocukluk aşkı Naci karakterine hayat veren oyuncu Tansel Öngel, senaryo gereği ölerek diziye veda edecek. Peki Tansel Öngel kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Tansel Öngel diziye veda ediyor. Masumlar Apartmanı Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in yaşı ve kim olduğu merak ediliyor. İşte Masumlar Apartmanı Safiye'nin sevgilisi Naci'yi canlandıracak olan Tansel Öngel hakkında merak edilenler...

Masumlar Apartmanı Naci (Tansel Öngel) kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin sevgilisi Naci'yi canlandıran Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur. Tansel Öngel göçmen bir ailenin çocuğudur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı.

İlk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçerken Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynadı.

2010 yılında yönetmenliğini Osman Sınav ve Raşit Çelikezer'in birlikte yaptığı "Kılıç Günü" adlı dizide başrolde olarak Nur Erkul, Melike Güner, Ertan Saban, Yurdaer Okur, Ali Atay, Teoman Kumbaracıbaşı ile beraber oynadı.

2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynadı.

6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolde oynadı.

Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.

