Marketlerde yeni dönem başlıyor herkesi ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı

Marketlere yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, bazı sebze ve meyveler artık seçilemeyecek ve açık alanlarda satılamayacak.

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Marketlerde sebze meyve satışına yeni düzenleme geliyor. TRT Haber'de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı; meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı, sektörün görüşüne açtı.

Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak. Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak.

Uygulama ile daha kaliteli ürün tüketimi hedefleniyor

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi.

Hangi meyve ve sebzeler açıkta satılmayacak

Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak.

Karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edecek.