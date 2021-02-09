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Fenerbahçe ve Arda Turan PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de oynanan derbideki ihlaller gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada; TFF Hukuk Müşavirliğinin Fenerbahçe Kulübünü saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, kulüp görevlilerinden Selçuk Şahin'i de hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ile talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiği belirtildi.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın ise Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle kurula sevk edilmesine karar verildiği aktarıldı. 

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçında; Ankaragücü de Sivasspor maçında oyuncularının 6'şar sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle disipline gönderildi.

Öte yandan; Alanyaspor takımı antrenörü Francesco Farioli'nin hakaret; Denizlispor Kulübü görevlisi Deniz Kodal'ın da sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildikleri duyuruldu.

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