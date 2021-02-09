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İstanbul Kartal'da 47 milyon 600 bin adet boş makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Kartal'da sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 47 milyon 600 bin adet boş makaron ele geçirildi. 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Alkol Dairesi Başkanlığınca düzenlenen makaron üretimi yetki belgelerinin sahtesini düzenleyerek makaron üretim fabrikası kurulduğu, fabrikada çok sayıda boş makaron üretimi yapıldığı, üretilen makaronların sahte/kaçak sigara imalatı yapan kişilere satıldığı ve bu yöntemle piyasaya sürüldüğü yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu adrese gerçekleştirdikleri operasyonda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük makaron yakalaması niteliğindeki operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 20 milyon TL değerinde olan 47 milyon 600 bin adet boş makaron, 5 milyon 60 bin adet filtre, 1 ton 600 kilogram filtre ham maddesi, 3 ton 575 kilogram tutkal, 5 bin 900 adet boş makaron kutusu, 3 milyon 264 bin metre makaron sigara kağıdı, 1 milyon 920 metre sigara ağızlığı kağıdı ve 4 adet makaron imalatında kullanıldığı tespit edilen makine ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

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