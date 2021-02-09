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Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında büyük düşüş yaşanırken; Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde sandalyelerini meydana atan vatandaşlar, koronavirüs yokmuş gibi çay keyfi yapıp sosyal mesafe ve maske kurulanı hiçe saydılar.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında büyük düşüş yaşandığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da tedbirler ve kuralları hiçe sayıldı.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Konukevi önüne sandalyelerini atan vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp çay keyfi yaptı.

Yaşanan yoğun kalabalıkta çevrede bulunan kıraathane işletmecileri de sandalyeleri meydanın bulunduğu yere atarak burada oturanlara çay servisi yaptı.

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