Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den 2 talip var

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ı, iki Premier Lig ekibi West Bromwich ve Brighton Albion sezon sonunda Trabzonspor'un kapısını çalacak.

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor... Premier Lig ekiplerinin radarına giren Uğurcan Çakır için sezon sonunda sürpriz bir atak gerçekleştirilebilir.

Sezon başında Chelsea ile anılan Uğurcan Çakır, iki Premier Lig ekibi West Bromwich ve Brighton Albion kulübüyle de anılıyor. Trabzonspor'un genç kaleci için kapıyı 20 milyon avrodan açacağı bildirildi.

Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan 24 yaşındaki kaleci 23 gol yerken 7 maçta kalesini gole kapattı.