Berhan Şimşek hakkında flaş gelişme

CHP 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek, Habertürk ekranlarında kullandığı “militan vali” ifadesi nedeniyle ifadeye çağrıldı...

Abone ol

CHP 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek, Habertürk ekranlarında kullandığı “militan vali” ifadesi nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Berhan Şimşek'in durumuna ilişkin son durumu Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman siyaset programında paylaştı.

Yarkadaş, Berhan Şimşek hakkında son durumu şöyle paylaştı:

"Tam yayına girerken öğrendim. Geçen hafta bizim burada konuğumuz olan Sevgili Berhan Şimşek bugün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'militan vali' dediği için ifadeye çağrıldı. Yarın ifade vermeye gidecek, Çağlayan Adliyesi'ne.

Yayına girmeden önce telefonda konuştuk iktidar çok üstüne gidiyor. Berhan ağabey ‘Hakkımda 900'e yakın şikayet olduğunu öğrendim’ dedi. Berhan Şimşek yarın gidecek Çağlayan Adliyesi'nde basın savcsına ifade verecek. Akıl alır gibi değil. Dekan öğrencileri 'öldüreceğim' diyor. Berhan Şimşek valileri eleştirdiği için hakkında 900'e yakın şikayetten dolayı yarın gidip ifade verecek."