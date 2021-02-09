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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (9 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26.998'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 659'u semptomatik olmak üzere 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 98 kişi daha hayatını kaybetti. Vefat sayısı tam 54 gün sonra 100'ün altına düştü.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 109 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496'ya, ağır hasta sayısı ise bin 310 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

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