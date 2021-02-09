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Pfizer-BioNTech'ten çok önemli koronavirüste mutasyon açıklaması

Anadolu Ajansı

Pfizer-BioNTech tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının virüsün ilk kez İngiltere ve Güney Afrika'da görülen türlerine karşı etkili olabileceği bildirildi. 

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Pfizer ve BioNTech firmalarından yapılan açıklamada; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının virüsün ilk kez İngiltere ve Güney Afrika'da rastlanan 'N501Y' ve 'E484K' mutasyonlarına sahip türlerini etkisiz hale getirip getirmeyeceğine dair yürütülen araştırmanın bulguları paylaşıldı. 

Sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde bilim insanları, Kovid-19'un yeni türlerindeki mutasyon kombinasyonlarını düzenledi ve 20 katılımcıdan alınan serumlar üzerinde denedi.

Serumların 3 hafta arayla 2 doz yapılan Pfizer-BioNtech aşısının oluşturduğu bağışıklıktan 2 ila 4 hafta sonrasında elde edildiği belirtildi. 

Kovid-19'un yeni türlerine karşı test edildiğinde mutasyonlu virüsleri etkisiz hale getirebildiği gözlenen serumların 'E484K' mutasyonunu etkisizleştirme kabiliyetinin ise 'N501Y' mutasyonuna kıyasla biraz daha düşük olduğu ifade edildi. 

Araştırmaya İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan türlerde görülen ve virüse 'taç' görünümü veren sivri uçlarla ilgili tüm mutasyonların dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı. 

Nottingham Üniversitesi Moleküler Viroloji Profesörü Jonathan Ball, araştırmanın bulgularının ümit verici olduğu değerlendirmesini yaptı.

Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika'da görülen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı etkisinin 'minimum düzeyde' olduğu açıklanmıştı.
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